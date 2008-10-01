Меламин обнаружен в молочном чае ”Липтон”

Англо- голландский концерн "Юнилевер" решил сегодня отозвать молочный чай марки "Липтон", продающийся в китайских специальных административных районах Гонконг и Макао. В этой продукции были обнаружены следы опасного для здоровья вещества меламин, передает местное радио. Одновременно по этой же причине в "черный список" попало сырное печенье "Ритц".

А накануне с полок местных магазинов исчезли 11 видов шоколадных изделий, произведенных пекинским филиалом британской кондитерской компаний "Кэдбэри". В их образцах также выявлен вредный химикат.

"Меламиновый скандал" разразился в Китае после того, как в больницы начали попадать младенцы, пострадавшие от вскармливания молочными смесями марки "Саньлу". Позже выяснилось, что меламин содержался в образцах продукции свыше 20 других предприятий, в том числе в сыром молоке, йогуртах, мороженом, сыре, молочных конфетах, продающихся в том числе за пределами материкового Китая.

В Гонконге от употребления некачественного молока пострадали пятеро детей, у которых были диагностированы камни в почках, а в материковом Китае число заболевших измеряется десятками тысяч.

ami-tass.ru