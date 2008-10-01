Фисташки укрепляют сердечное здоровье

Врачи установили, что благодаря механизму действия, способному понизить холестерин в крови, фисташки являются здоровым дополнением ежедневного рациона для предотвращения сердечно-сосудистого риска.

В течение трех недель участники исследования применяли диету, 10% энергии которой занимали фисташки, которые содержали 30% полных жиров и 8% насыщенных жиров. Используя анализ отношения двух жирных кислот как маркер для сердечно-сосудистого воспаления и уровни фермента, вовлеченного в их синтез, медики определили, что орехи благотворно влияют на сердечную работу и защищают сердце от болезней.

Согласно заключениям кардиологов, фисташки понижали работу фермента SCD, важного для метаболизма холестерина "плохого холестерина", обладали уменьшающим липиды эффектом и на 9% сократили вероятность ишемической болезни сердца. Уменьшение уровней холестерина было в семь раз выше, чем ожидалось. Положительные свойства фисташек заключаются в биологически активных веществах в их составе, таких как фитостеролы и волокно, и они проявлялись на сердечном здоровье в зависимости от дозы потребления, замечают ученые Университета Пенн-Стейт и Исследовательского центра питания человека USDA Beltsville (США).

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