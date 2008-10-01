Состояние госпитализированных с гепатитом ”А” школьников - удовлетворительное

Состояние госпитализированных с диагнозом "вирусный гепатит "А" школьников и учительницы школы в Коростене Житомирской области медики оценивают как удовлетворительное.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

В Управлении МЧС уточнили, что всего из-за инфекционного заболевания гепатитом были госпитализированы 8 человек. "По состоянию на 30 сентября в инфекционное отделение ЦРБ госпитализированы 8 человек: семеро учеников 9-го класса и их классный руководитель", - сказали в пресс-службе, отметив, что всего в этом классе учатся 27 школьников, которые в первую очередь будут обследованы на наличие вируса. (Раньше сообщалось, что количество школьников, госпитализированных в Коростене с диагнозом "вирусный гепатит "А", выросло до 26 человек).

"Всего в школе учатся 270 учеников. Коростенской районной СЭС в школе проводятся противоэпидемиологические мероприятия и на одну неделю прекращено питание. Для проведения мероприятий задействованы 5 специалистов районной СЭС", - сообщил УНИАН работник пресс-службы упомянутого управления Сергей УЛАНОВ.