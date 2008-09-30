ВР приняла законопроект о профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об Общегосударственной программе обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 367 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью Программы является стабилизация эпидемической ситуации, снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ/СПИДа путем реализации государственной политики по обеспечению доступа населения к широкомасштабным профилактическим мероприятиям, услугам по лечению, уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Для достижения определенной этой Программой цели следует обеспечить осуществление профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. К профилактическим мероприятиям относится обеспечение масштабной первичной профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди населения, прежде всего среди молодежи, через проведение разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни, духовных, морально-этических, культурных ценностей и ответственного поведения с привлечением средств массовой информации и Интернета; усиление профилактических мер среди представителей групп риска; привлечение к выполнению программ профилактики ВИЧ-инфекции медицинских и социальных работников, работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей, профессиональных союзов, представителей бизнеса и т.п. Лечебно-диагностическими мерами являются обеспечение свободного доступа к консультированию и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию населения, в частности среди молодежи и групп риска; обеспечение больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом антиретровирусной терапией; расширение доступа потребителей инъекционных наркотиков, прежде всего ВИЧ-инфицированных, к заместительной поддерживающей терапии и реабилитационным программам и т.п.

Финансирование Программы в необходимых объемах предусматривается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, других источников. Ориентировочный объем финансирования составляет: всего по Программе - 3 651 847,7 тыс. гривен, в том числе из государственного бюджета - 2 905 938,3 тыс. грн., местных бюджетов - 267 336,4 тыс. грн., других источников - 478 572,9 тыс. грн.

Объем финансирования Программы из государственного бюджета может быть уточнен во время составления проекта госбюджета на соответствующий год с учетом возможностей доходной части бюджета.