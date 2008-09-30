Львовские аптекари пикетировали облсовет

Сегодня во Львове около 200 предпринимателей-аптекарей с требованием остановить ликвидацию сети коммунальных аптек пикетировали Львовский областной совет, где в это время проходило заседание сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель координационного совета Общественного форума Львова Олег МАЦЕХ, который был одним из инициаторов акции протеста фармацевтов, заявил в ходе пикетирования, что «разработанная депутатами концепция реорганизации аптек является неправильной. Власти таким образом пытаются довести прибыльные коммунальные аптеки до банкротства в интересах определенного круга лиц, которые позже смогут их приватизировать за бесценок. В этом случае без работы могут остаться несколько сотен работников коммунальных аптечных заведений».

Фармацевты скандировали призывы к депутатам не выносить вопрос концепции реорганизации аптек на повестку дня сессии облсовета.

После того, как участникам акции сообщили, что вопрос реорганизации коммунальной аптечной сети на рассмотрение депутатов сегодня выноситься не будет, пикетчики разошлись.

Как сообщил журналистам О.МАЦЕХ, согласно с концепцией, которую разработали депутатские комиссии облсовета, запланировано ликвидировать юридический статус коммунальных аптек области. Концепция предусматривает, что 46 прибыльных аптек присоединят к государственному коммунальному предприятию „Львовский областной аптечный склад”, находящемуся на стадии банкротства.