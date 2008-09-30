Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» презентовал результаты социологического исследования по проблеме туберкулеза

25 сентября 2008 г. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» презентовал результаты комплексного исследования проблемы туберкулеза в Донецкой области. Социологическое исследование проводилось в рамках «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 годы» Киевским Международным институтом социологии (КМИС) при поддержке Фонда.

Результаты исследования показали, что проблема туберкулеза является актуальной для населения Донецкой области. При этом излечимое заболевание «туберкулез» воспринимается как «диагноз-приговор», а жители Донецкой области имеют ошибочное представление об этом заболевании: 34,4% респондентов считают, что туберкулез вылечить нельзя; 42,2% считают, что туберкулез не лечится, а залечивается. Главный симптом туберкулеза - кашель - только для трети населения является поводом для беспокойства. Недостаток знаний о путях заражения туберкулезом и степени риска для каждого приводит к желанию общества дистанционироваться от больных туберкулезом: 65% респондентов считают, что больных туберкулезом нужно остерегаться, а 48% считают, что их нужно вообще изолировать от общества.

Полученные во время социологического исследования результаты будут использованы в информационной кампании, реализованной Фондом в рамках «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 годы» и направленной на повышение осведомленности населения о проблеме туберкулеза.

Отчет по исследованию Вы можете посмотреть здесь:

http://www.stoptb.in.ua/ru/resources/show/6

О фонде:

Благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда - Благотворительный фонд «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Ахметов.

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