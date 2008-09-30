Житомирщина: вспышка вирусного гепатита «А» в школе
11:50, 30 сентября 2008Страна
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26 учеников и учительница - в больнице
В городе Коростень Житомирской области в течение 27-30 сентября из общеобразовательной школы №13 в инфекционное отделение больницы с диагнозом «вирусный гепатит А» госпитализированы 26 учеников (1994 года рождения) и их учительница.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления МЧС Украины в Житомирской области.
В нем также отмечается, что состояние здоровья госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное.
В общей сложности в упомянутой школе учится 270 детей.
Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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