Житомирщина: вспышка вирусного гепатита «А» в школе

В городе Коростень Житомирской области в течение 27-30 сентября из общеобразовательной школы №13 в инфекционное отделение больницы с диагнозом «вирусный гепатит А» госпитализированы 26 учеников (1994 года рождения) и их учительница.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления МЧС Украины в Житомирской области.

В нем также отмечается, что состояние здоровья госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное.

В общей сложности в упомянутой школе учится 270 детей.

Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.