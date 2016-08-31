Кабмин утвердил правила производства органической продукции растительного происхождения

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 31 августа.

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«Это даст возможность установить общие требования к производству органической продукции, в том числе требования относительно севосмен, обработки грунта, семенного материала, удобрения сельхозкультур, использования средств защиты растений», - сказал на заседании правительства министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

По его словам, это даст возможность развивать рынок органической продукции и качественно сертифицировать ее для выхода на рынки Евросоюза и других стран.

«Мы это постановление поддерживаем и принимаем, но надеемся на ускоренную работу по внесению законопроекта, который бы регулировал эти вопросы комплексно. У нас на комитете были заверения от Минагропрода, что мы такой законопроект «О внесении изменений в Закон «О производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции» скоро получим», - сказала в ходе заседания правительства вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Европейский банк реконструкции и развития как один из ключевых кредиторов реального сектора украинской экономики призвал украинских аграриев наращивать производство сертифицированной органической пищевой продукции, в которой очень заинтересованы потребители Евросоюза и других стран.

Кабинет министров на своем заседании 8 августа утвердил порядок ведения реестра производителей органической продовольственной продукции, который позволит упорядочить данные о таких компаниях и предоставлять сведения о них в открытом доступе.