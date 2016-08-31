Правительство одобрило концепцию госпрограммы восстановления мира в восточных регионах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш подчеркнул, что ключевая цель этого документа - "акцентировать внимание на том, что общины испытывают в результате конфликта".

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Целью программы является возобновление и построение мира в восточных регионах Украины путем стимулирования социально-экономического развития общин через осуществление мер в направлении восстановления инфраструктуры, развития способности в сфере местного экономического планирования, создания новых рабочих мест и повышения уровня занятости населения, укрепления социальной устойчивости и др.