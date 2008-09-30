Качественный шоколад поможет предотвратить инфаркт

Умеренное потребление шоколада снижает риск сердечных заболеваний. По данным специалистов Католического университета итальянской области Молизе и Миланского онкологического института, который провели обследование 20 тыс. человек, качественный шоколад может предохранить от инфаркта миокарда. Не следует, однако, злоупотреблять этим лакомством: 6-7 граммов шоколада в день составляют идеальную норму для того, чтобы гарантировать защитный эффект против воспалительных процессов и производных от них сердечно-сосудистых заболеваний.

В крови людей, которые кпотребляют шоколад в умеренных колличествах, обнаружено сниженное содержание протеина "С", то есть воспалительные процессы в организме значительно приглушены. "Полученные данные мы рассматриваем в качестве первого шага на долгом пути профилактики не только кардиологических, но и онкологических болезней", - заявила Джованна Де Гаэтано, руководитель проекта. Она считает, что придется, возможно, пересмотреть содержание знаменитой "средиземноморской диеты" и вычеркнуть шоколад из списка сладостей, вредных для здоровья человека.

Хронические воспалительные процессы чреваты опасностью возникновения сердечно-сосудистых заболеваний - от инфаркта миокарда до инсульта, полагают врачи, и призывают к периодическим проверкам содержания протеина "С" в крови.

ami-tass.ru