В Винницкой области проживают 88 долгожителей

В Винницкой области по состоянию на 1 сентября насчитывается 88 жителей, которым исполнилось 100 и больше лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления труда и социальной защиты населения Винницкой областной государственной администрации Виталий ДАВИДЕНКО.

По его словам, в целом в области зарегистрировано 508,5 тыс. пенсионеров, что составляет почти 30% от общего количества населения Винниччины. При этом, пенсионеров преклонных лет насчитывается 382,9 тыс. лиц, из которых ветеранов, проживших более 70 лет, насчитывается 199,1 тысяч, более 80 лет - 63,2 тысяч, более 90 лет - 4,5 тысячи, и 88 лиц – это те, которые прожили 100 и больше лет.

В.ДАВИДЕНКО сообщил, что согласно Единому государственному автоматизированному реестру лиц, имеющих право на льготы, в Винницкой области насчитывается 184,2 тыс. лиц со статусом ветерана труда и 128,6 тыс. – ветеранов войны.

Кроме того, начальник Управления труда и соцзащиты населения сказал, что к Международному дню людей преклонных лет и Дню ветерана, который в Украине отмечается 1 октября, в области организуются и будут проведены встречи школьников с ветеранами, конкурсы детских рисунков. Также будут приниматься меры относительно предоставления помощи ветеранам войны, их вдовам и труженикам тыла. Он прибавил, что во всех домах–интернатах и территориальных центрах социального обслуживания пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан до 1 октября будут проведены дни открытых дверей, праздничные обеды, шефские концерты при участии любительских коллективов.