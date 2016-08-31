Украина получила 2,5 млн доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, в течение 5 дней вакцину доставят в регионы, дальше местная власть распределит их между больницами.

"Эта партия доставлена в Украину на прошлой неделе в рамках соглашения с международными организациями о закупке лекарств. ЮНИСЕФ уже приобрел для Украины много вакцин. До конца сентября все вакцины, заказанные в 2015 году, будут стопроцентно доставлены в страну", - сказала Супрун.

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Она проинформировала, что данная вакцина лицензирована в Украине и имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (то есть соответствует допустимым стандартам качества, безопасности и эффективности – УНИАН).

"Вакцина канадского происхождения, произведенная в Болгарии. Готовим приказ о распределении регионам. Поставка вакцин БЦЖ создаст условия для реализации полноценной рутинной иммунизации сроком на 6 месяцев. В сентябре мы будем заказывать международным организациям вакцины на 2016 год. Мы будем сотрудничать с ООН и ЮНИСЕФ и в дальнейшем относительно закупок вакцин и лекарств", - сказала глава Минздрава.

Ссылаясь на данные ВОЗ, Супрун заявила, что Украина имеет самый низкий уровень иммунизации в Европе и один из самых низких в мире.

"До сих пор не закрыта кампания против полиомиелита, в этом месяце было два случая столбняка у детей. Я обращаюсь к родителям и медиков не медлить с вакцинацией. Украине критически важно поднять уровень вакцинации до европейского уровня", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал УНИАН, Супрун ранее отмечала, что в Украине в этом году вакцинировано против туберкулеза только 11,5% детей. По ее словам, в Минздраве подготовили письма к президенту и секретарю СНБО с требованием провести заседание по вопросам иммунопрофилактики как важной составляющей политики национальной безопасности.