Украина получила 2,5 млн доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ
Украина получила 2,5 млн доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По ее словам, в течение 5 дней вакцину доставят в регионы, дальше местная власть распределит их между больницами.
"Эта партия доставлена в Украину на прошлой неделе в рамках соглашения с международными организациями о закупке лекарств. ЮНИСЕФ уже приобрел для Украины много вакцин. До конца сентября все вакцины, заказанные в 2015 году, будут стопроцентно доставлены в страну", - сказала Супрун.
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Она проинформировала, что данная вакцина лицензирована в Украине и имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (то есть соответствует допустимым стандартам качества, безопасности и эффективности – УНИАН).
"Вакцина канадского происхождения, произведенная в Болгарии. Готовим приказ о распределении регионам. Поставка вакцин БЦЖ создаст условия для реализации полноценной рутинной иммунизации сроком на 6 месяцев. В сентябре мы будем заказывать международным организациям вакцины на 2016 год. Мы будем сотрудничать с ООН и ЮНИСЕФ и в дальнейшем относительно закупок вакцин и лекарств", - сказала глава Минздрава.
Ссылаясь на данные ВОЗ, Супрун заявила, что Украина имеет самый низкий уровень иммунизации в Европе и один из самых низких в мире.
"До сих пор не закрыта кампания против полиомиелита, в этом месяце было два случая столбняка у детей. Я обращаюсь к родителям и медиков не медлить с вакцинацией. Украине критически важно поднять уровень вакцинации до европейского уровня", - подчеркнула Супрун.
Как сообщал УНИАН, Супрун ранее отмечала, что в Украине в этом году вакцинировано против туберкулеза только 11,5% детей. По ее словам, в Минздраве подготовили письма к президенту и секретарю СНБО с требованием провести заседание по вопросам иммунопрофилактики как важной составляющей политики национальной безопасности.