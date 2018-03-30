Как диагностируем, так и лечим…

Все мы привыкли к тому, что визит к врачу очень часто заканчивается направлением в лабораторию. Доктор, и тем более пациент надеются, что результаты анализов помогут установить точный диагноз, что в свою очередь позволит правильно определить метод лечения от недуга. Сегодня трудно переоценить возможности клинической лабораторной диагностики, которая, внедряя достижения фундаментальных исследований и информационных технологий, оказывает значительное влияние на развитие клинической медицины в целом.

Отрадно, что Украина не остается в стороне от мировых тенденций: Украинское общество клинической лабораторной диагностики (УОКЛД) совсем недавно стало действительным членом IFCC — Международной федерации клинической химии и лабораторной диагностики.

Это долгожданное событие свидетельствует о том, что труды наших ученых знают и ценят в мире. Но, к сожалению, и для медиков, и для пациентов, это не сокращает разрыва между наукой и практическим здравоохранением, что особенно заметно на уровне районных поликлиник, женских консультаций и стационаров, которые оказывают первичную и вторичную медпомощь. Так считает президент Украинского общества клинической лабораторной диагностики, профессор Любовь Громашевская, чья многолетняя деятельность в свое время была отмечена Государственной премией Украины в области науки и техники «За вклад в становление и развитие клинической биохимии как науки».

— Лабораторная диагностика достигла такого уровня, что многие тяжелые патологии могут быть диагностированы уже на раннем этапе, что весьма важно для успешного лечебного процесса. Но, увы, между техническими возможностями и их реализацией — огромная пропасть! С одной стороны, есть знания, методики, оборудование, а с другой — сотни, а может, и тысячи лабораторий, которые ничего этого не имеют. С каждым годом все более заостряется кадровый вопрос — система подготовки должна быть такая, чтобы клиницисты в обязательном порядке обучались лабораторной диагностике, чтобы знания, полученные в университетах в студенческие годы, пополнялись во время последипломной подготовки в академиях, иначе доктор останется во вчерашнем дне.

Вы думаете, что результаты анализов может легко расшифровать любой врач? Ничего подобного! Из-за разночтений случается очень много ошибок, за которые пациенты расплачиваются в лучшем случае своим здоровьем. А проблема в том, что каждый аппарат, закупаемый для наших лабораторий за рубежом, имеет свою программу и свои нормы. Казалось бы, что может быть проще, чем определить норму гемоглобина в крови. Хорошо известно, что для ребенка, для женщины и мужчины эти показатели будут разными. Но точно так же разными они будут и для людей, которые выросли в экологически чистом или экологически неблагополучном районе, там, где случались химические или другие техногенные катастрофы. Если оборудование, скажем, запрограммировано на нормы жителей Альп, будут ли показатели достоверными для Украины, для чернобыльской зоны? И с чем их сравнивать?

Лаборатория Института эпидемиологии и инфекционных болезней, где я работала, в свое время была ведущей в СССР, мы разрабатывали различные методы исследований и гордились тем, что многие из них были унифицированы для всей страны. Сейчас этого нет, но мы очень надеемся, что участие в работе IFCC поможет нам лучше ориентироваться в процессах, происходящих в мире, а также приспособиться к нормативам, заложенным разработчиками лабораторного оборудования. Наше научное общество уже 12 лет издает журнал «Лабораторная диагностика», что дает возможность доносить всю новую информацию и научным сотрудникам, и практическим врачам, — подчеркнула Л.Громашевская.

Зарубежная медицина давно использует такие методы лабораторных исследований как спектрофотометрия, нефелометрия, турбодиметрия, а также иммуноферментный, флуоресцентный, хемилюминисцентный и другие анализы, о которых многие наши врачи и не слышали. В то же время это означает, что наши пациенты не имеют возможности пройти полноценные обследования, вовремя установить диагноз. Нужно ли говорить, чем это чревато?

Официальная статистика свидетельствует, что у нас из года в год не уменьшается, а наоборот, увеличивается число больных, у которых онкозаболевание впервые выявили на III и даже IV стадии, весьма печальная картина и с вирусными гепатитами В и С — их зачастую диагностируют тогда, когда помочь уже невозможно. Никто лучше патологоанатомов не знает, как часто не совпадают диагнозы, — окончательный и тот, с которым пациент был госпитализирован и лечился. Но стоит ли винить в этом только врачей? Оксана Перцева, руководитель Полтавского патологоанатомического бюро, наверное, навсегда запомнила историю 30- летнего пациента, умершего в стационаре от воспаления легких, несмотря на все усилия медиков. А причина была в том, что его лечили от бактериальной пневмонии, а на самом деле у него была вирусная. Но мог ли лечащий врач или врач-лаборант поставить точный диагноз, имея результаты анализов, полученные на оборудовании, которое можно отнести к раритетам?

— У нас огромное количество лабораторий — около восьми с половиной тысяч, но в большинстве своем они оснащены устаревшим оборудованием. На вооружении есть образцы, которые использовали в середине, а может, даже на заре прошлого века, — рассказывает Валерий Деев, вице-президент Украинского общества клинической лабораторной диагностики, заведующий лабораторией Национального института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова. Валерий Аркадьевич знает ситуацию как никто другой, ведь на протяжении 18 лет он был главным внештатным специалистом Минздрава по клинической диагностике. — В некоторых медучреждениях до сих пор эксплуатируют ФЭК -56 — фотоэлектрокалориметр, выпущенный еще в 1956 году, давно пора сдать в музей и демонстрировать его студентам. А он у нас числится как боевая единица!

За последние годы техника сделала колоссальный шаг вперед, правда, она доступна только отдельным лабораториям. Следует отметить, что в последние годы денег из госбюджета на здравоохранение стали выделять больше, но возникли новые проблемы: средства на приборы находят, но при этом не учитывают затраты на их эксплуатацию и на приобретение реактивов. Поэтому часто получается, что современное оборудование простаивает только потому, что решение было половинчатым. И кто от этого выигрывает?

В европейских странах давно уже внедрены совершенно новые методики, там даже в отдаленных городках работают экспресс-лаборатории, которые буквально за 20 минут выдают полную картину состояния здоровья пациента. У нас, к сожалению, в большинстве медицинских учреждений используются лишь привычные, рутинные исследования, которые не дают полной информации, о новых подходах там и не слышали.

— Когда пациент узнает, что ему был поставлен неправильный диагноз, он, естественно, во всем обвиняет своего лечащего врача. Но ведь основанием для диагноза служат и результаты анализов. Как часто ошибаются в лабораториях?

— Тут свою негативную роль играет и устаревшее оборудование, и некачественные реактивы, и пресловутый человеческий фактор, так что не стоит удивляться, когда процент ошибок достигает 70, а иногда и выше. Если врач опытный, он будет учитывать все факторы в совокупности, перепроверит, назначит другие методы диагностики, но много и таких эскулапов, которые ориентируется в основном на лабораторные результаты.

— Одна пациентская организация провела небольшой эксперимент — больной сахарным диабетом в течение получаса сдал кровь в шести лабораториях. Результаты ошеломили — показатели глюкозы отличались в несколько раз. Как, опираясь на подобный документ из лаборатории, определить стратегию лечения? Если такую «точность» продемонстрировали столичные лаборатории, то что же делается в глубинке?

— Добиться уменьшения количества ошибок не так и сложно — для начала нужно свести к минимуму человеческий фактор. Почему результат анализа должен зависеть от того, идеально была вымыта пробирка или в ней осталось моющее средство? Во многих странах уже давно используют не только одноразовые шприцы, но и одноразовые системы для забора крови, например. Я как главный внештатный специалист Минздрава по клинической диагностике 12 лет подряд ставил этот вопрос в министерстве, но он так и не решился. Ответ чиновников всегда был один и тот же — дорого, — сокрушается В. Деев.

Такое отношение к проблемам клинической лабораторной диагностики не проходит даром — оно, безусловно, влияет на качество всей медицинской помощи — и первичной, и специализированной. В Украине продолжительность жизни значительно меньше, чем во многих странах мира, у нас довольно высокий уровень детской смертности, много пациентов теряют здоровье, а зачастую и жизнь только потому, что диагноз был поставлен ошибочно или несвоевременно. Ученые утверждают, что у нас появилось много инфекционных болезней, которые завозятся из разных точек земного шара, диагностировать и лечить которые в наших больницах весьма проблематично. Подготовка к встрече гостей на Евро-2012 включает очень много пунктов, но этот вопрос так и остается вне поля зрения властей предержащих.

В этом году исполнился небольшой «юбилей» — десять лет назад был подписан приказ Министерства здравоохранения, который определял табеля оснащения изделиями медицинского назначения. Целый раздел был посвящен оборудованию лабораторий, составлен список обязательной аппаратуры и инструментария. Увы, многое из того перечня так и осталось виртуальным.

В прошлом году министерство пыталось реанимировать этот вопрос, подготовило соответствующие документы. В свою очередь Кабинет министров принял постановление №815, которое известно как «Национальный план развития системы здравоохранения на период до 2010 года». Среди прочих важных дел на 2007 год было запланировано приобретение диагностического оборудования для надлежащей организации первичной медицинской помощи. Если бы все, что планировали чиновники, сбылось, то наши поликлиники и стационары еще вчера были бы обеспечены полноценными комплектами лабораторного оборудования. Боюсь, обещанного придется ждать в лучшем случае три года.

— У нас в расчете на одного больного приходится всего семь тестов, а это в три раза меньше, чем в европейских странах, — комментирует ситуацию Валентина Очеретенко, председатель правления Союза общественных организаций «Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов «Здоровье нации». — Но даже такой минимальный объем обследований не обеспечивает ни точности, ни своевременности. В то время, как европейские лаборатории могут выдать результаты за 20—30 минут, наши, дай бог, чтобы управились за два часа. Причина проста — устаревшее оборудование и ручные методы работы! Если даже в столице многие лаборатории в районных больницах и даже в институтских клиниках месяцами не работают, потому что нет реактивов, то уж что говорить об отдаленных городах и поселках! Человеческий фактор — подготовка посуды и инструментария, подсчет показателей вручную, который длится и час, и два, не просто влияют на результаты исследований, а зачастую их искажают. Порой врач не может понять, почему больной жалуется на самочувствие, в то время как результаты анализов просто отличные. Я на всю жизнь запомнила трагический случай: пациентка была госпитализирована с нарушением мозгового кровобращения, начали обследовать, сделали анализ крови на сахар. Исходя из результатов, стали сбивать сахар, в то время как он и без того был низкий. Все это привело к страшной развязке.

По статистике, почти три четверти анализов делается при первичном обращении к доктору. Понятно, что любая неточность влияет на диагноз, на методы лечения. Случается, что пациент вынужден сдавать анализы в разных лабораториях, а когда он приносит все результаты лечащему врачу, тот не может их ни прочитать как следует, ни сравнить, потому что каждый аппарат имеет свои стандарты и нормы.

Защищая интересы пациентов, наша общественная организация подготовила и отправила обращения не только в Министерство здравоохранения, но и в Кабинет министров, и президенту Украины. Мы считаем, что лабораторная диагностика, которая должна начинаться с современного оборудования и квалифицированных кадров, — это вопрос государственной важности. Давно назрела необходимость подготовить целевую государственную программу по лабораторной диагностике — ведь от этого действительно зависит здоровье нации.

Автор: Ольга СКРИПНИК

zn.ua