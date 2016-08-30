82% украинских детей потребляют сладкие газированные напитки – исследование

82% украинских детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет употребляют газированные напитки с сахаром.

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Такие данные исследования, проведенного Ассоциацией производителей минеральных и питьевых вод и Ассоциацией диетологов Украины, были озвучены на пресс-конференции в УНИАН.

По словам менеджера по исследованиям международной исследовательской компании IPSOS Оксаны Боголюбовой, в ходе исследования опрашивались дети.

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«94% детей заявили, что употребляют пакетированные соки, это самый распространенный напиток. 82% - сладкую газированную воду, 74% - бутилированную воду. Относительно частоты употребления – довольно часто употребляют пакетированные соки 42% детей, 29% детей - сладкую газированную воду, бутилированную воду – 54%. Мы спрашивали и выяснили, что 67% родителей не возражают, чтобы их дети употребляли пакетированные соки, и сами покупают их. Сладкую воду дети покупают чаще сами, а воду не хотят", - сказала Боголюбова.

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Она также отметила, что существует прямая зависимость от употребления сладкой газировки родителями и моделью поведения, которую принимают их дети.

"Исследование выявило: если родители пьют дома сладкую газированную воду, то и дети более склонны пить ее. 96% детей, родители которых пьют сладкую газированную воду, также ее употребляют", - сказала Боголюбова.

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Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец подчеркнул, что украинские дети употребляют много нездоровых продуктов и напитков.

«Это еще одно важное исследование, результаты которого заставляют не только задуматься, но и действовать. В семье и в учебных заведениях детей и подростков должны постоянно предупреждать об опасности чрезмерной привязанности к сладким газированным напитков, а также сокам, нектарам, сладким молочным продуктам. Предупредить детское ожирение можно, например, путем выбора в пользу обычной питьевой воды вместо сладких напитков. Врачам, диетологам, учителям и в первую очередь родителям следует делать все возможное, чтобы дети употребляли меньше напитков с сахаром», - сказал Швец.