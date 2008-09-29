Фотовыставка ”Дотронуться и увидеть” едет в Черновцы

Благотворительный Фонд Арсения Яценюка Open Ukraine 4 октября презентует в Черновцах к 600-летию городу выставку тактильных фото Юрия БИЛАКА "Дотронуться и увидеть" в рамках общенационального тура по Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, акция такого содержания происходит впервые в Европе. А Черновцы станут шестым городом, в котором будет экспонироваться фотовыставка, - после Киева, Львова, Донецка, Симферополя и Одессы. В целом по Украине выставку уже посетили около 17 000 человек.

Также на презентации будет представлен плакат с отпечатками пальцев известных «голосов» тактильных фото. В конце тура плакат будет выставлен на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут на приобретение аппарата для изготовления тактильных отпечатков.

4 октября выставку в кинотеатре «Черновцы», в частности, будут открывать учредитель Фонда Open Ukraine, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК и автор идеи фоторабот, француз украинского происхождения Ю.БИЛАК.

Справка УНИАН. "Дотронуться и увидеть" - 30 рельефных репродукций оригинальных фотографий из серии «Украинцы» на прозрачном листе формата А3. Каждая фотография сопровождается звуковым описанием оригинала на MP3-плеейрах. Тексты озвучили 18 известных украинцев – А.ЯЦЕНЮК, Екатерина ЮЩЕНКО, Нина МАТВИЕНКО, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Богдан БЕНЮК, Олег СКРИПКА, Фома из группы «Мандры» и другие.

Официальные мероприятия по случаю 600-летия Черновцов состоятся 4-8 октября этого года.