Винниччина: госпитализированы двое людей, отравившиеся сухими грибами

25 сентября в Винницкой области госпитализированы двое мужчин, которые отравились сухими грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМЧС Украины в Винницкой области, в селе Лугов Чечельницкого района, вследствие употребления сухих грибов отравились 2 человека: 46-летний и 37-летний мужчины. Оба были госпитализированы в центральную районную больницу.

Сейчас состояние потерпевших удовлетворительное.

В пресс-службе также сообщили, что в целом с начала года в Винницкой области были выявлены 6 фактов отравления грибами.