Две 15-летние девушки предприняли попытку самоубийства

27 сентября в Винницкой области госпитализированы два 15-летние девушки из-за попытки самоубийства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМЧС Украины в Винницкой области.

"27 сентября предприняли попытку суицида путем употребления таблеток «Аминозим» и «Цезам» две 15-летние жительницы города Козятина", - сказано в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимационном отделении Козятинской центральной районной больницы.

Правоохранители пока еще не владеют информацией о причинах такого поступка девушек