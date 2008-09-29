Две 15-летние девушки предприняли попытку самоубийства
14:33, 29 сентября 2008Страна
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Находятся в реанимации
27 сентября в Винницкой области госпитализированы два 15-летние девушки из-за попытки самоубийства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМЧС Украины в Винницкой области.
"27 сентября предприняли попытку суицида путем употребления таблеток «Аминозим» и «Цезам» две 15-летние жительницы города Козятина", - сказано в сообщении.
Сейчас пострадавшие находятся в реанимационном отделении Козятинской центральной районной больницы.
Правоохранители пока еще не владеют информацией о причинах такого поступка девушек
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