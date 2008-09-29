Аспирин может стать лекарством от атеросклероза

Аспирин – одно из наиболее широко используемых лекарств в мире вследствие его "широкого профиля" - способности уменьшить боль, снизить температуру, воспаление и свертывание крови. Эксперты Американского общества биохимии и молекулярной биологии заметили, что аспирин способен предотвратить атеросклероз у лабораторных животных.

Используя клеточную культуру и модель мыши, ученые выяснили механизм действия препарата: результаты показали, что активный эфир побочного продукта салициловой кислоты сильно увеличивает активность двух белков: параоксоназ 1 (PON1) и аполипопротеин A1 (ApoA1).

Как говорят врачи, оба эти белка – полезные компоненты комплекса HDL, или "хорошего холестерина", который помогает защитить артерии и кровеносные сосуды от повреждения.

АpoA1 удаляет "плохой холестерин" из кровотока, в то время как PON1 – антиокислитель, который блокирует ядовитые пероксиды липида. Исследователи также зафиксировали, что усиленное выражение PON1 сопровождалось повышением действия рецептора под названием AHR - арилзамещенный рецептор углеводорода, позволяющий эффективно справиться с атеросклерозом. Медики подчеркивают, что полезные свойства аспирина проявляются при низких дозах.

ami-tass.ru