Винницкий облсовет утвердил программу борьбы с алкоголизмом на 2008-2011 годы

Винницкий областной совет утвердил программу профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения Винницкой области на 2008-2011 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, на реализацию программы облсовет решил выделить 33,074 млн. грн., из которых 26,074 млн. грн. выделяются из областного бюджета, 7 млн. грн. - из государственного бюджета. Средства предусматривается привлекать: из облбюджета в 2008 году – 0,114 млн. грн., 8,68 млн. грн. - в 2009, 12,075 млн. грн. - в 2010 и 12,205 млн. грн. - в 2011 году. Финансирование программы из государственного бюджета предусматривает выделение по 3,5 млн. грн. в 2010 и 2011 году.

Цель программы - создание целостной системы деятельности местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и общественности в сфере предотвращения распространения алкоголизма, формирования у населения области, в первую очередь у молодежи, приоритета здорового, трезвого образа жизни, снижения уровня потребления алкогольных напитков.

Программа предусматривает организацию эффективной превентивной работы по всестороннему информированию, антиалкогольного воспитания, образованию и консультированию населения, а также созданию системы лечебно-профилактических учреждений и служб для предоставления лицам, злоупотребляющим алкоголем, своевременной помощи.

Программа также предусматривает создание областного и районных координационных советов, а также местных (районных, городских, поселковых и сельских) общественных советов по вопросам профилактики и противодействия пьянству и алкоголизму, на которые возлагают функции реализации мероприятий программы, введения механизмов ограничения распространения и рекламирования алкогольной продукции.

Население Винницкой области составляет около 1,7 млн. человек, из которых 53,4% проживают в сельской местности.