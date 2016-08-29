В Украине утвердили мероприятия по Конвенции ООН о правах ребенка

Соответствующее распоряжение от 23 августа 2016 года №590-р опубликовано на Правительственном портале.

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Согласно документу, в этом году предусмотрена реализация 157 мероприятий, направленных на сохранение здоровья ребенка, повышение качества медицинских услуг для детей, оздоровление и отдых, предотвращение детской инвалидности, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и наркомании среди детей и молодежи, упорядочение системы учета безнадзорных и беспризорных детей.

К выполнения этих мероприятий планируется привлекать общественные организации.

«2016 год - это последний год действия указанной программы», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе Кабмина напомнили, что закон «Об Общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года» - первый законодательный акт, целью которого является обеспечение оптимального функционирования целостной системы защиты прав детей в Украине в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка.

Правительство ежегодно утверждает мероприятия, направленные на выполнение данной программы.