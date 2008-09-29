Харьковские врачи выходят на площадь

На протяжении нескольких дней медики под открытым небом будут измерять людям давление, уровень сахара в крови и будут предоставлять бесплатные консультации. При поддержке городских чиновников в Харькове начинаются «Дни здоровья». Не быть безразличными к себе врачи призывают всех харьковчан.

Болезни сердца, артериальная гипертензия (а по-просто повышенное давление), избыточный вес, сахарный диабет и желудочные заболевания – как и жители других мегаполисов, харьковчане чаще всего страдают именно от этих болезней. И, к сожалению, беспокоиться о собственном здоровье начинают лишь тогда, когда уже врач поставил грустный диагноз, а к этому большинство ничего не знает даже о своем артериальном давлении, говорит Николай Яблучанский, заведующий кафедры внутренних болезней Национального университета имени Василия Каразина.

«Половина людей не знает, что у них повышенное артериальное давление. Случайно об этом узнают, прийдя к врачу совсем по другому поводу. Это тихая эпидемия. А сахарный диабет! Вдруг человек узнает, что у него высокий уровень сахара. А остеопороз! Человек узнает об этом, когда возникают переломы. Это говорит о том, что нужно помнить и понимать, что самое важное – это здоровье, на которое нужно работать и которое нужно контролировать», – отмечает медик.

Если человек не идет к врачу, то врач должен идти к людям. Возможно, именно такая мысль объединила медиков, которые при поддержке городского Департамента здравоохранения решили несколько дней поработать на площади.

Площадь Конституции с сегодняшнего дня превращается во врачебный пункт, где в палатках-кабинетах врачи будут рассказывать, как следить за собственным здоровьем, и будут предоставлять бесплатные консультации всем желающим, говорит координатор проекта «Дни здоровья» Елена Башкатова.

«Это будет достаточно интересное мироприятие, где каждый сможет прийти и бесплатно измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Мы думаем, это будет интересно и познавательно для всех нас», – считает она.

Впрочем, любые инициативы врачей – ничто, если они не имеют поддержки сверху. «Проблему здоровья нужно разрешать на государственном уровне», – утверждает Николай Яблучанский.

Он вспоминает «замечательную идею, которую, к сожалению, не реализовали»: лауреат Нобелевской премии Евгений Чазов предлагал внедрить «паспорт здоровья» для каждого гражданина Украины, куда бы вносили ежегодные измерения массы тела, артериального давления, уровня сахара в крови и тому подобное.

Однако, сегодня мы опять начинаем это понимать, возвращаться к этому вопросу на другом уровне.

Но и сам человек, по словам Николая Яблучанского, должен о себе заботиться. Ведь известно: когда мы здоровы и излучаем свет, вокруг – много друзей. Тяжелые же болезни часто оставляют людей одинокими.

radiosvoboda.org