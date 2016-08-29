Украина получила от США автомобили для медицинской эвакуации в полевых условиях

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, на плацу Центрального городка Международного центра миротворчества и безопасности представители Вооруженных сил США передали Украине пять из запланированных 40 автомобилей BURTEK B4731, предназначенных для оказания скорой помощи в полевых условиях.

С украинской стороны в церемонии приняли участие исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

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Американскую сторону представили командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и начальник регионального медицинского управления ВС США в Европе бригадный генерал Дэнис ЛиМастер.

Супрун поблагодарила американскую сторону за оказанную помощь и выразила надежду, чтобы эти автомобили всегда использовались только для учебных целей, а не для реальной эвакуации раненых с поля боя.

В свою очередь Ходжес заверил присутствующих, что американская сторона и в дальнейшем будет всячески помогать Украине.

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Все желающие имели возможность ознакомиться с конструкцией, назначением и комплектацией переданных автомобилей. После надлежащей подготовки украинского обслуживающего и медицинского персонала все автомобили будут переданы в воинские части, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО.

*** Карета скорой помощи в полевых условиях BURTEK B4731 разработана на базе автомобиля «Хаммер». Она может перевозить четырех пациентов на носилках или шестерых сидячих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шестерых больных и всеми необходимыми средствами для оказания первой неотложной медицинской помощи.