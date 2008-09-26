Киев закупил вакцину от гриппа на полмиллиона гривен
Прививки будут делать за деньги
Местная власть закупает вакцину против гриппа, но насильственно обещают никого не прививать.
Общегосударственной кампании по вакцинации против гриппа в Украине не будет. Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, прививки против гриппа - инициатива местной власти, которая за свои деньги закупает вакцину для социально незащищенных слоев населения, интернатов, домов для старых и т.п.
Официально Министерство здравоохранения пока еще не дало начало вакцинации. Как удалось выяснить у столичного врача-иммунолога Олега Назара, бумаги из министерства, в которой будет отмечен ожидаемый штамм вируса и предполагаемое время его появления в стране, на сегодня не приходили. «До этого времени начинать прививаться просто нет смысла. Но делать это лучше предварительно, когда на улице еще теплая погода и организму легче выработать к заразе иммунитет», - говорит Назар.
В управлении здравоохранения Киева закупили вакцины на 500 тысяч гривен (это почти 30 тысяч доз). Вскоре в столице будут работать кабинеты вакцинации, где граждан прививать будут за деньги. Цена за одну прививку, приблизительно, будет от 50 до 100 гривен - все зависит от престижа клиники. «В аптеках купить вакцину от гриппа нельзя, - рассказал Владимир Романюк, иммунолог и главврач больницы №5, - препарат должен постоянно сохраняется при температуре +4 градусы. Если этого не придерживаться, то вакцина теряет свои качества, врачи не будут использовать препараты, принесенные пациентами».