Киев закупил вакцину от гриппа на полмиллиона гривен

Местная власть закупает вакцину против гриппа, но насильственно обещают никого не прививать.

Общегосударственной кампании по вакцинации против гриппа в Украине не будет. Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, прививки против гриппа - инициатива местной власти, которая за свои деньги закупает вакцину для социально незащищенных слоев населения, интернатов, домов для старых и т.п.

Официально Министерство здравоохранения пока еще не дало начало вакцинации. Как удалось выяснить у столичного врача-иммунолога Олега Назара, бумаги из министерства, в которой будет отмечен ожидаемый штамм вируса и предполагаемое время его появления в стране, на сегодня не приходили. «До этого времени начинать прививаться просто нет смысла. Но делать это лучше предварительно, когда на улице еще теплая погода и организму легче выработать к заразе иммунитет», - говорит Назар.

В управлении здравоохранения Киева закупили вакцины на 500 тысяч гривен (это почти 30 тысяч доз). Вскоре в столице будут работать кабинеты вакцинации, где граждан прививать будут за деньги. Цена за одну прививку, приблизительно, будет от 50 до 100 гривен - все зависит от престижа клиники. «В аптеках купить вакцину от гриппа нельзя, - рассказал Владимир Романюк, иммунолог и главврач больницы №5, - препарат должен постоянно сохраняется при температуре +4 градусы. Если этого не придерживаться, то вакцина теряет свои качества, врачи не будут использовать препараты, принесенные пациентами».

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