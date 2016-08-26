Борьба с курением: Всемирный банк инициирует увеличение акциза на табачные изделия в Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, стороны обсудили вопросы сотрудничества по имитационному моделированию налогообложения табачных изделий (TaXSiM) и поступлений от налогов на табачные изделия в Украине. Средства от акцизного сбора эксперты Всемирного банка предлагают направить на развитие системы общественного здоровья в Украине.

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Примеры действенности модели TaXSiM они проиллюстрировали на опыте других стран. Например, в Филиппинах за счет внедрения модели из табака удалось аккумулировать 3,6 млрд долл. США и привлечь их для охвата медицинским страхованием бедных граждан.

Эксперты по вопросам здравоохранения Всемирного банка Патрицио Маркеза и Елена Дорошенко предложили Минздраву сделать подсчеты как повлияет увеличение акцизного налога на табачные изделия и использование этих средств для развития системы здравоохранения.

Супрун подчеркнула, что в стране уже идет работа в этом направлении и поблагодарила за поддержку международных партнеров. «Для сдвига с места этого вопроса актуально получить новые доказательные данные для основательной аргументации повышения сбора от продажи табачных и алкогольных изделий», - подчеркнула она.

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Средства от увеличения акциза можно было бы направить на интервенции для развития первичного звена медицинской помощи, а также для возмещения стоимости лекарств, которые предотвращают сердечно-сосудистым заболеванием, - считает советник и.о.министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Как сообщила начальник Управления общественного здоровья Минздрава Светлана Осташко, вопрос увеличения акциза на алкоголь и табак обсуждается с Министерством финансов Украины длительное время. Наглядное моделирование с определением основных преимуществ, по ее мнению, поможет ускорению консенсуса между ведомствами в этом вопросе.

До конца августа специалисты Всемирного банка планируют ряд рабочих встреч с участием специалистов Министерства финансов и Министерства здравоохранения, чтобы разработать сценарии относительно решений Правительства о дальнейшем увеличении акцизного налогообложения табачных изделий в Украине и направления их на здравоохранение.

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Модель ВОЗ для имитационного моделирования налогообложения табачных изделий (TaXSiM) разработана группой экономистов на основе изучения структуры и динамики развития рынков табачных изделий во многих странах. Модель TaXSiM призвана помочь странам в проведении анализа налоговой политики, оценке воздействия и принятии решений. Моделирование позволяет описать текущую рыночную ситуацию и налоговый режим в отношении сигарет, потребляемых на внутреннем рынке в определенной стране, и спрогнозировать влияние изменений в области налогообложения на цены для конечных потребителей, объемы годового потребления и налоговые поступления для Правительства.