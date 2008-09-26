В Берлине бастуют более 130 тысяч медиков

Более 130 тысяч медиков из разных регионов ФРГ под девизом "Спасите больницы" проводят акцию протеста против плачевного финансового положения больниц и сокращения числа рабочих мест. В митинге у Бранденбургских ворот участвуют врачи, медсестры, санитары, а также руководители клиник. Председатель Общества немецких больниц Рудольф Кестерс призвал федеральные и земельные власти выделить на нужды клиник дополнительно 6,7 миллиарда евро. В среду правительство ФРГ пообещало направить на развитие германской медицины 3 миллиарда евро. "Это - экономическая удавка на шее медицины, - прокомментировал это решение Рудольф Кестерс. - Около 2100 больницам Германии угрожает банкротство, "а это - потенциальный удар по пациентам".

В роли организаторов акции протеста выступили Общество немецких больниц, Союз действий медиков, Объединение врачей, отдельные клиники, профсоюзы, коммунальные и церковные работодатели. По оценкам полиции, это - крупнейшая демонстрация медиков в Германии. Участники акции протеста прибыли в Берлин со всей Германии на 600 автобусах, а также спецпоездах.

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