Рыба сокращает риск возникновения кожных болезней у детей

Если ввести в рацион питания ребенка до исполнения им девяти месяцев рыбу, то возможно сократить риск возникновения у него экземы в будущем, считают шведские специалисты.

Введение рыбы в рацион питания ребенка сократило риск возникновения кожного заболевания на 25% по сравнению с теми детьми, которые не ели рыбу, сообщил педиатр из университета Gothenburg в Швеции. Результаты исследования были опубликованы в British Medical Journal.

По мнению ученых, не было никакой разницы в количестве и типе рыбы. Основным критерием являлось то, насколько рано в рацион питания ребенка вводили рыбу, полагают специалисты. В исследовании ученые длительный период наблюдали за состоянием здоровья 17 тыс. младенцев.

Исследователи нашли гены, которые играли важную роль в возникновении экземы. Кормление грудью и домашние животные не играли в данном случае никакого значения. В свою очередь употребление рыбы оказывало влияние только на сокращение риска возникновения экземы. Специалисты не смогли обнаружить механизм воздействия и по этой причине планируют дальнейшие исследования в этом направлении.

medicinform.net