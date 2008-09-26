Харьковщина: возбуждено уголовное дело за сбыт лекарства «Залдиар»

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту сбыта наркотического лекарственного средства «Залдиар», содержащего гидрохлорид трамадола.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры Андрея ВИНАКОВА, это первое подобное дело в Украине.

Следствием установлено, что с середины июля по середину августа этого года из одного из аптечных складов Харькова разным субъектам хозяйствования были реализованы 2 тыс. 270 таблеток наркотического лекарственного средства «Залдиар». Ведется следствие.