Врач рассказывает о секретах облысения

Ларчик открывается просто. Все зависит от особенностей кровообращения в сосудах головы и шеи в целом, рассказывает заведующий отдела фитотерапии, системных методов профилактики и реабилитации НПК "ЮСТАС" Борис Скачко. И во взаимосвязи кровотока внутри черепа и в области скальпа, т.е. в собственно коже головы. Снабжение кровью мозга и органов головы и шеи происходит через сонные артерии. Мозг же получает дополнительную подпитку через позвоночные артерии. Если не изменять системное давление, то при активизации кровотока в полости черепа кровь из сонных артерий рефлекторно перераспределяется и замедляется кровоток в окружающих череп тканях. Т.е. нарушается кровоснабжение волосяных фолликулов. Эти особенности Вы наверняка замечали сами, когда при головной боли пытались приложить что-то холодное ко лбу, или прислониться лбом к оконному стеклу. Этим самым у Вас сокращались сосуды кожи и активизировался кровоток в полости черепа. Более эффективно при головной боли использование мазей с эфирными маслами. Они, как правило, то уменьшают просвет, то расширяют сосуды кожи, тем самым тренируя и сосуды полости черепа, регулируя их просвет. У некоторых прием энтеросорбентов обрывает приступ начинающейся головной боли. Они уменьшают токсическое влияние не только на мозг, но и волосяные фолликулы. А вот использование синтетических медикаментов по типу старого доброго "ЦИТРАМОНА" тоже уменьшает головную боль, регулируя тонус сосудов. Но это уже легкий удар по печени, что нежелательно делать систематически. Абсолютно недопустимо использование аналгетиков (анальгина и т.п.) Те, кто страдает облысением, наверняка отмечали усиление выпадения волос при длительных стрессах, психо-эмоциональных перегрузках. Особенно это заметно при жестких стрессах. Когда засыпал с волосами, а утром не все волосы с подушки согласились подниматься. Это в общем виде. А в частности. Равномерное облысение по всей площади волосяного покрова головы (прореживание волос) может быть: при наличии в организме хронического очага инфекции или интоксикации, поглощающего многие ценные компоненты пищевых продуктов при несбалансированном питании и недостатке в рационе витаминов, макро- и микроэлементов - когда их в Вашем рационе просто не было при отсутствии нормального режима питания - когда Вы в организм бросаете что попало и когда попало, а продукты при этом полноценно усваиваются не будут при нарушениях в шейном отделе позвоночника - когда нарушен как приток, так и отток крови Если облысение очаговое, преимущественно затрагивает одну область головы (начинается с области макушки, распространяется от области лба и т.п.), то такой тип облысения свидетельствует об определенной патологии внутренних органов. Но развившейся на подготовленном для нее фоне. Борис Скачко, врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 статей по фитотерапии, здоровому образу жизни