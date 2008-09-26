Мед заменит антибиотики?

О лечебных свойствах меда известно давно. Однако ученые и не предполагали, что популярное "народное средство" может быть настолько эффективным. Как выяснили канадские исследователи, мед способен уничтожать бактерии, вызывающие хронический насморк. Эффективность средства в некоторых случаях оказалась даже больше чем у антибиотиков.

Ученые из Университета Оттавы исследовали действие меда на 11 штаммов микроорганизмов, в том числе на таких опасных возбудителей, как золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Оба возбудителя нередко приобретают устойчивость к антибиотикам и в этом случае практически не поддаются воздействию.

Помимо этого специалисты заявили, что ложка меда каждую ночь лучше любого лекарства поможет справиться с приступами кашля у детей младше 6 лет, а также обеспечит им более здоровый сон.

В исследовании приняли участие 105 детей с инфекциями верхних дыхательных путей. Во время исследования дети, болеющие не более cеми дней, употребляли перед сном небольшое количество гречишного меда. В итоге выяснилось, что после приема сладкого лекарства малыши меньше страдали от приступов ночного кашля (уменьшились жесткость и частота), улучшилось их общее состояние и сон стал более спокойным.

По словам медиков, мед, в отличие от всех разработанных на сегодняшний день лекарственных препаратов, действует сразу по трем направлениям: он обволакивает, смягчает и снимает раздражение в горле одновременно. В то же время многие прописываемые лекарства от кашля (в большинство из них входит декстрометорфан) оказались не эффективней отсутствия лечения.

Однако в то же время ученые отмечают, что мед ни в коем случае нельзя давать детям, не достигшим 1 года, поскольку это может привести к развитию в неокрепшем организме ботулизма – острой инфекционной кишечной болезни.

По словам ученых, это исследование подтверждает способность меда лечить хронический насморк. Известно, что насморк вызывают как вирусы, так и бактерии. Вирусный насморк не требует применения антибиотиков и обычно проходит сам.

Бактериальный насморк необходимо лечить антибиотиками, но если бактерия приобрела к ним устойчивость, то заболевание может перейти в стойкую хроническую форму. В этом случае мед может стать эффективной заменой антибиотикам и вылечить болезнь, говорится в докладе канадских ученых на ежегодной конференции американского сообщества отоларингологов AAO-HNSF.

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