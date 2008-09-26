Японцы научились уничтожать раковые клетки

Группа ученых из Японии разработала способ уничтожения раковой клетки в течение 10 дней. Для повышения эффективности световосприимчивого лекарственного препарата, который используется при лечении лазерным облучением, впервые в мире была использована так называемая "карбоно-нано трубка", которая представляет собой порошкообразное вещество черного цвета, выглядящее под микроскопом как состоящее из мельчайших волокон.

Свойства световосприимчивого вещества, как лекарственного препарата при лечении онкологии лазерным облучением, были известны медицине и раньше, но применение его было малоэффективным из-за плохой способности растворяться в воде.

Ученые поместили труднорастворимый и, как следствие, не усваиваемый клеткой лекарственный препарат внутрь "карбоно-нано трубки", заключив ее в оболочку из растворимых в воде протеинов. Таким образом лекарственный препарат эффективно дошел до клетки.

В результате опыта над мышами, клетка, в которую был внедрен лекарственный препарат внутри "карбоно-нано трубки", после ежедневного облучения лазером в течение 15 минут, переставала существовать уже через 10 дней.

Ученые планируют перейти к опытам на крупных животных и затем начать подготовку использования технологии для лечения онкологических заболеваний у людей.

В конце прошлого месяца сообщалось, что парижские нейрохирурги разработали методику уничтожения опухолей в мозге с помощью лазера. В результате клинических испытаний, проведенных учеными в парижском госпитале Питье-Сальпетриер, в шести из пятнадцати случаев применения лазерных технологий раковые клетки мозга были полностью ликвидированы.

"В ходе операции вся информация о состоянии клеток мозга пациента обеспечивается в режиме реального времени аппаратом магнитно-резонансной томографии. Процедура требует лишь обыкновенной местной анестезии, во время операции пациент остается в сознании и уже через 14 часов может покинуть больницу", – говорят ученые.

После того как нейрохирург локализует опухоль, он использует лазер для ее обработки. Лазерный луч направляется в пораженную зону мозга по волоконно-оптическому катетеру через 3-мм отверстие. При этом температуру облучаемых клеток позволяет контролировать электронное оборудование.

Тем временем группа европейских ученых разработала новый метод рентгенодиагностики рака молочной железы, который поможет врачам выявлять опухоль более точно и на более ранних стадиях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы - это наиболее часто встречающаяся опухоль среди женщин, индустриализованных стран. Известно, что чем раньше выявлена опухоль, тем эффективнее ее лечение.

Для диагностики опухолей молочной железы во всем мире используется такой метод рентгенодиагностики, как маммография. Этот метод дает возможность массового скрининга, однако его точность оставляет желать лучшего. По разным данным, от 10 до 20% случаев рака груди не определяется при помощи маммографии. Гораздо высокие результаты демонстрирует компьютерная томография (КТ).

Европейские ученые из 6 исследовательских центров разработали методику обследования молочной железы, которая дает непревзойденное по качеству изображение при облучении, сопоставимом с маммографией. Эту методику назвали Analyzer-Based X-ray Imaging (ABI) – анализатор изображения, основанный на рентгенодиагностике. Пока что ABI был опробован на отдельных образцах опухолей, показав отличные результаты. Изображение, даваемое ABI, несоизмеримо лучше чем на маммограме и в 7 раз лучше, чем при КТ.

На данный момент вопрос о применений ABI в клинике открыт, так как достаточно компактные для клиники аппараты, способные воспроизвести эту методику, еще в процессе разработки. Но ученые уверены, что будущее диагностики рака молочной железы за ABI.

news.rin.ru