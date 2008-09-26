В Одессе начинают строить противотуберкулезный диспансер

Заложен первый камень в фундамент здания Одесского областного противотуберкулезного диспансера на 625 коек.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония закладки состоялась 25 сентября в пригородном поселке Усатово Беляевского района.

«Площадь возводимого загородного тубдиспансера в 2 раза превысит размеры существующего специализированного медучреждения на улице Белинского в областном центре и составит более 25 тыс. кв. м», – сообщил начальник облуправления здравоохранения Василий ЛАПАЙ.

Планируется, что строительство противотуберкулезного диспансера завершится в 2011 году. Стоимость проекта, к реализации которого приступила одна из структур финансово-промышленной группы «Приморье», – 175 млн. грн. Взамен инвестор получит права на здания старого диспансера и специализированной больницы в микрорайоне «Слободка».