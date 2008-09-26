Долгожители Черновцов получат по 600 гривен

К Международному дню людей преклонного возраста и по случаю 600-летия Черновцов семь черновчан, которым исполнилось сто и больше лет, получат по 600 гривен помощи от городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, одному из черновицких долгожителей исполнилось 103 года, трем – по 102 года, еще трем в этом году исполнилось по 100 лет. Среди долгожителей – трое мужчин и четверо женщин.

Все эти самые почтенные по возрасту черновчане получили приглашение на торжества по случаю 600-летия Черновцов.

Как сообщалось, официальное празднование по случаю 600-летия Черновцов начнутся 4 октября и завершатся 8 октября.

На праздник приглашены первые лица государства, также официальные приглашения поступили 440 чел. из 27 стран мира. Среди гостей будет немало известных личностей, в частности сын Отто фон Габсбурга (последнего императора Австро-Венгрии, в состав которой входила Буковина) – КАРЛ; японский космонавт Токао ДОЙ; мэры девяти городов - побратимов Черновцов из США, Канады, Австрии, Израиля, Германии, Польши, Румынии, России, Италии; известные в мире деятели искусств, бизнесмены.

На юбилей приглашены также мэры всех областных центров Украины.

Всего на торжества ожидается прибытие в Черновцы 50 тысяч гостей из разных стран мира и регионов Украины.

Для освещения этого события аккредитовано свыше 200 журналистов, в частности, из США, Швейцарии, Канады и Италии.