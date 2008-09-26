Концерт Queen собрал 800 тыс. грн. для ВИЧ-позитивных детей

На благотворительном концерте «Life must go on!» Queen + Paul Rodgers в Харькове было собрано около 800 тыс. грн. для Зеленогайского дома ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде Елены Франчук «АНТИСПИД», который организовал концерт 12 сентября 2008.

По данным Фонда, по состоянию на 24 сентября VIP гости, побывавшие на концерте, перечислили 775 625 грн., однако общая сумма средств, которые до сих пор продолжают поступать, уже до конца месяца может превысить 800 тысяч грн.

Все собранные средства будут направлены на потребности Зеленогайского дома ребенка, в котором сегодня живут 87 воспитанников. 17 из них рождены от ВИЧ-позитивных мам или имеют ВИЧ-позитивный статус.

Дом ребенка «Зеленый гай» расположен в пригороде Харькова – в пгт. Высокий. В 2004 году в нем появилась группа, рассчитанная на 20 ВИЧ-позитивных малышей.

Корпус, в котором живут ВИЧ-позитивные дети, был построен в 1902 году. За последние 18 лет на его обустройство не выделялись деньги из бюджета.

Теперь этот корпус ожидает масштабная реконструкция. На собранные средства планируется провести ремонт фасада, замену оконных, дверных блоков, полов и инженерных сетей (отопление, водопровод горячей и холодной воды, электропроводка), капитальный ремонт внутренних помещений, ремонт кровли и реконструкцию санузла. Кроме того, тут появится новая мебель (бытовая, столовая, школьная), медицинское оборудование (сухожаровые шкафы, бактерицидные лампы, лабораторное оборудование), бытовая техника, реабилитационное оборудование.

По данным Фонда «АНТИСПИД», с 1987 года по февраль 2008 года в Украине ВИЧ-позитивными мамами всего были рождены 19 296 детей. От 11% этих детей их матери отказались. За все это время только 17 ВИЧ-позитивных детей были усыновлены или взяты под опеку.