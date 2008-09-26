В столичные больницы приобретут новое оборудование на 120 млн. грн.

Киевский городской председатель, председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение относительно закупки оборудования с целью улучшения материально-технического состояния лечебно-профилактических заведений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В целом на закупку оборудования для медицинских заведений из бюджета выделено свыше 119,08 млн. грн.

Так, для Киевской городской клинической больницы №4 приобретут магнитно-резонансный томограф стоимостью 15 млн. грн., а для клинических больниц № 7 и № 1 – компьютерные и магнитно-резонансные томографы общей стоимостью 50 млн. грн.

Новый компьютерный томограф стоимостью 20 млн. грн. появится в Киевской городской клинической больнице №7. Для Олександровской клинической больницы на сумму свыше 15,4 млн. грн. приобретут ангиограф и оборудование для рентгеновской ангиографичной кардиоваскулярной системы. Оборудование и предметы долгосрочного пользования приобретут также и для других лечебно-профилактических заведений.