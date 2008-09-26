42% денег в медицине - внебюджетные

Днепропетровская академия опровергла миф о бесплатной медицине

Кафедра социальной медицины Днепропетровской медицинской академии обнародовала исследование относительно “теневых” денег в украинской медицине. Научные работники утверждают, 42 процента денег, который поступает в медицинскую отрасль, является внебюджетным, то есть, их платят пациенты в той или иной форме, по большей части - в форме взяток.

Украинская медицина далеко не бесплатна и именно поэтому слабо управляема - утверждают специалисты по организации медицинского обслуживания. По данным исследования, которое проводилось в Украине впервые, бюджетное финансирование обеспечивает лишь немного больше половины денег, которые вращаются в медицине. Остальные - прямые расчеты пациентов с врачами и расходы на лекарства, которые, к тому же, определяются не инструкциями или законодательными актами, а личными договоренностями. Именно поэтому, говорит автор исследования Валерия Лехан, управленцы не имеют влияния на обращение этих средств, на процессы, которые этим порождены и, как следствие, на качество, эффективность и доступность медицинского обслуживания:

«Именно опасение огромных теневых расходов влияет на то, что, по данным исследования, 40 процентов людей в Украине откладывают обращение к врачу к критическому моменту. Когда им тяжело обеспечить нормальное качество лечения, а иногда спасти жизнь», - говорит заведующий кафедры социальной медицины Днепропетровской мед академии Валерия Лехан.

Научные работники утверждают, что без вмешательства власти ситуация не изменится. Однако, результаты еще одного исследования продемонстрировали, что, невзирая на лозунги о готовности это сделать, в действительности в изменениях не заинтересован практически никто.

dw-world.de