ВИЧ-инфекция остается в клетках годами

Ученые в США обнаружили, что вирус иммунодефицита человека может долгое время находиться внутри клетки, тем самым, избегая воздействия на него антиретровирусных препаратов - лекарства, которые используют для лечения ВИЧ. Согласно данному исследованию, ВИЧ-положительные люди должны постоянно принимать соответствующую терапию, чтобы предотвратить развитие грозных осложнений.

В Американском национальном институте рака было исследовано 40 ВИЧ-инфицированных пациентов. В ходе исследования было обнаружено, что у 77% опрошенных в крови сохраняется латентный (спящий) вирус иммунодефицита даже после 7 лет успешной антиретровирусной терапии.

Ученые считают, что ВИЧ прячется в CD4 + клетках, которые играют определенную роль в иммунной системе. Скорее всего, что ВИЧ поражает эти клетки перед началом антиретровирусной терапии.

"Крайне важен тот факт, что многие побочные эффекты, связанные с длительным приемом лекарственных препаратов против ВИЧ, могут быть очень серьезными", - сообщает доктор Сара Палмер.

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