Правительство поддержало инициативы Минздрава по усовершенствованию закупок через международные организации

Кабинет Министров Украины принял ряд постановлений, направленных на совершенствование процедур закупок лекарственных средств и медицинских изделий, осуществляемых через специализированные международные организации. Инициативы выдвинуты МЗ Украины на основании предварительного анализа проведенных закупок через специализированные организации в 2015 году.

Читайте такжеСупрун заявляет, что тендернуя монополия в процессах закупки лекарств преодоленаТак, в частности, чтобы иметь возможность оперативно принимать решения относительно использования остатков сэкономленных средств, КМУ поддержал инициативу включить колонку 100%-й потребности в соответствующих лекарственных средствах и медицинских изделиях, а в договорах с международными организациями предусмотреть возможность закупки такого количества, правда, исключительно при условии удовлетворения заявленной потребности с учетом объема финансирования и при отдельном согласовании с МЗ Украины.

Документ предоставляет право МЗ Украины использовать сэкономленные международными организациями средства в объемах бюджетных показателей и 100% потребности населения в соответствующих лекарственных средствах и медицинских изделиях, рассчитанных по данным Министерства здравоохранения.

Читайте такжеСупрун провела встречи с послами других странТакже одним из решений Кабинета Министров Украины изъят один из критериев, на основании которых осуществляется отбор специализированных организаций, которые проводят закупки лекарственных средств, медицинских изделий и связанных с этим услуг. Это, в частности, «цена товара», который фактически невозможно предоставить на момент проведения отбора. «Цена определяется специализированной организацией после отбора поставщика по внутренним процедурам и проведении переговорных процедур, и может предоставляться публично только после подписания договора с поставщиком. В связи с этим, она не может быть известна и предоставлена заранее перед проведением самой процедуры отбора специализированной организации», - аргументировала и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун.