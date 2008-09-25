Парламент заслушал отчет о смерти школьника в Краматорске

Верховная Рада Украины заслушала отчет Временной следственной комиссии парламента относительно причин смерти школьника в Краматорске Донецкой области после вакцинации от кори.

Как передает корреспондент УНИАН, в отчете, в частности, шла речь, что при организации и проведении дополнительной иммунизации населения был допущен ряд грубых нарушений, которые привели к тяжелым последствиям и ухудшению состояния здоровья населения после проведенных прививок.

Об этом во время отчета сообщил председатель Комиссии Виктор КОРЖ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что смерть 17-летнего подростка и общее ухудшение состояния здоровья людей после прививки связаны с проведением кампании дополнительной иммунизации.

В то же время депутат заметил, что ВСК считает необходимым признать достаточной работу врачей по оказанию своевременной медицинской помощи умершему 17-летнему Антону Тищенко и лицам, которые обратились за необходимой помощью в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вместе с тем, В.КОРЖ отметил, что ВСК считает, что проведение вакцинации без учета вакцинального статуса пациентов и перенесенных ими заболеваний является нецелесообразным, научно необоснованным и не соответствующим действующему законодательству.

ВСК также считает неправомерным применение вакцины как такой, что не проходила соответствующей клинико-эпидемической подготовки, испытаний, и не прошла государственной регистрации в Украине.

В то же время ВР не утвердила отчет ВСК и поручила его доработать.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.ТИЩЕНКО после прививки от кори и краснухи, проведенной накануне, умер в реанимации.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В начале июня заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БЕДНЫЙ проинформировал, что в процессе проведенной в Украине кампании по иммунизации против кори и краснухи была сделана прививка 113 тыс. 139 лицам, из которых в больницы попали 207, среди них 164 ребенка.

26 августа Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатам тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации здравоохранения.

5 июня Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для расследования причин смерти 17-летнего подростка в Краматорске.

8 сентября председатель комиссии, народный депутат Украины В.КОРЖ сообщил газете «Сегодня», что парламентская комиссия пришла к выводу, что причиной смерти 11-классника стала индийская вакцина от кори и краснухи.

В то же время, другой член ВСК, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) сообщил газете, что «окончательный вердикт будет принят сразу после заседания комиссии». По его словам, «уже сейчас известно, что вакцина, которой делали прививку краматорскому школьнику, не была сертифицирована у нас. Препарат проходил испытание в Африке. К нам же его завезли по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и с нарушением нашего законодательства он не прошел сертификацию».