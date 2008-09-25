На Луганщине перекрыт канал поставок наркотиков из России

Работники луганской милиции перекрыли канал поставок наркотиков из Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, Управление борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Луганской области получило информацию о причастности местных жителей к незаконному сбыту наркотических средств - кокаина и героина. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых, который на автомобиле перевозил в Луганскую область кокаин, стоимость которого по ценам черного рынка составляет почти 10000 гривен. Задержанный назвался гражданином Российской Федерации, но впоследствии выяснилось, что он имеет паспорт гражданина Украины. Во время обысков в домах наркодельца и его сообщников был изъят героин, который, как выяснилось, доставлен в Луганск из Москвы, пистолет Макарова с глушителем и шесть патронов к нему, револьвер системы «Наган» и три патрона к нему, револьвер «Корнет», переделанный для стрельбы боевыми патронами, автомат кустарного производства, пистолет ИЖ - 33 травматического действия, макет пистолета Макарова, граната Ф-1, 14 электродетонаторов, магазин к автомату Калашникова, 500 грамм марихуаны. У злоумышленников также изъято 12 мобильных телефонов, 32 SIM- карточки к мобильным телефонам, в том числе шесть карточек операторов мобильной связи Российской Федерации, шесть государственных номерных знаков Российской Федерации на автомототранспорт.

Сейчас работники милиции Луганской области совместно с правоохранительными органами Российской Федерации проводят проверку на причастность задержанных к этим и другим преступлениям, совершенным, в том числе, на территории России.

Следственное управление Луганской области возбудило уголовное дело.