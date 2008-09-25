В Украине в 260 населенных пунктов - некачественная вода

В Украине в более чем 260 населенных пунктов подается некачественная вода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе международной научно-практической конференции «Качество питьевой воды: новые подходы и пути решения».

По его словам, в этих населенных пунктах питьевая вода реализуется в соответствии с временными разрешениями, выданными Госпотребстандартом, а поставляется 29 крупными предприятиями, которые лицензирует Министерство ЖКХ.

По данным министерства, наиболее напряженное состояние с качеством питьевой воды наблюдается в населенных пунктах Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Херсонской областей. При этом более 55% городов в Украине с численностью населения свыше 100 тыс. человек из-за дефицита мощностей обеспечиваются водой по графику, что способствует ее бактериальному загрязнению.

Для обеспечения указанных населенных пунктов питьевой водой рассматривается возможность доочистки и доставки воды. В частности, планируется построить систему установок бюветного типа на основе центров в лечебных, дошкольных и школьных заведениях.

А.КУЧЕРЕНКО уточнил, что существуют проработки такой модели и, если будет принято соответствующее решение, программу можно будет начать реализовывать с 2009 года.

Министр считает, что уже сегодня Украина должна начать готовится к проблеме нехватки питьевой воды, которая грозит стране через 15-20 лет. На сегодня украинцы обеспечены питьевой водой на 30-40%, ежесуточно потребляя около 350 л.

А.КУЧЕРЕНКО выразил обеспокоенность тем, что государственная программа «Питьевая вода Украины на период 2006-2020 гг. и питьевое водоснабжение», на которую в этом году предусмотрено 360 млн. грн., на сегодня вообще не профинансирована.