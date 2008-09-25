Алкоголиков в Украине будут лечить принудительно

Верховная Рада решила ввести принудительное лечение от алкоголизма лиц, злоупотребляющих алкоголем.

За принятие законопроекта № 0895 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усовершенствовании законодательства Украины о противодействии насилия в семье) в целом проголосовали 331 депутат при необходимых 226.

Рада установила, что лица, которые злоупотребляют алкоголем, в принудительном порядке должны направляться в специализированные медицинские учреждения для прохождения курса лечения от алкоголизма.

Также Рада ужесточила наказания за совершение насилия в семье, а именно, за умышленное совершение любых действий физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог бы быть нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего.

В частности, совершение такого насилия в семье предусматривает исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела применение этих мер будет признано недостаточным, предусматривается арест на срок до 3 суток.

Как сообщалось, в феврале 2007 года Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

delo.ua