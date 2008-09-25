В ЕС не обнаружили отравленного китайского молока

Отравленного меланином китайского молока в Европейском Союзе пока не обнаружено. Об этом сообщила директор департамента потребления Европейской комиссии Жаклин Мино, находящаяся с визитом в Китае.

Несмотря на запрет импорта китайского молока, ЕС принимает дополнительные меры по контролю за продуктами, при изготовлении которых могло быть использовано молоко с меланином. «У нас есть система быстрого реагирования и все национальные органы и таможни были предупреждены о возможном попадании этого молока на рынки», - подчеркнула Мино.

Особая бдительность по отношению к китайской продукции обусловлена и тем, что более 50% жалоб по поводу качества продуктов, импортируемых в ЕС, приходится на импорт из Китая.

По мнению экспертов, такая ситуация возникла из-за того, что поставками китайских товаров занимаются мелкие компании, старающиеся найти на рынке Поднебесной наиболее дешевый продукт. Иначе они просто не смогут конкурировать с крупными поставщиками. Такая версия не укладывается в рамки нынешней ситуации, поскольку в скандал с отравленным молоком вовлечены несколько крупнейших производителей молока в Китае.

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