В России 87 детей госпитализированы с менингитом

С подозрением на вирусный менингит в Архангельской области медики госпитализировали 87 детей, сообщил представитель регионального управления МЧС России.

«Случаи заболевания выявлены в Архангельске, а также в поселках Уйма и Катунино Приморского района области. Не исключено, что это сезонная вспышка», - сказал источник.

Диагноз «серозный менингит» подтвержден у семи детей. Карантин объявлен в пяти школах области.

Источником заражения могла стать питьевая вода, однако причины вспышки в настоящее время выясняются. Результаты анализа проб воды будут готовы в течение четырех недель.

«Газета.ру»