В России 87 детей госпитализированы с менингитом
12:39, 25 сентября 2008Страна
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Сезонная вспышка или зараженная вода?..
С подозрением на вирусный менингит в Архангельской области медики госпитализировали 87 детей, сообщил представитель регионального управления МЧС России.
«Случаи заболевания выявлены в Архангельске, а также в поселках Уйма и Катунино Приморского района области. Не исключено, что это сезонная вспышка», - сказал источник.
Диагноз «серозный менингит» подтвержден у семи детей. Карантин объявлен в пяти школах области.
Источником заражения могла стать питьевая вода, однако причины вспышки в настоящее время выясняются. Результаты анализа проб воды будут готовы в течение четырех недель.
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