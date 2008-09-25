Евросоюз ожидают демографические проблемы

Смертность среди населения превышает показатель рождаемости в девяти из 27 стран-членов Евросоюза - Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Португалии, Румынии и Эстонии, - и только во Франции, Великобритании и Нидерландах наблюдается естественный прирост населения, сообщило европейское статистическое бюро Евростат.

Согласно результатам проведенного им за 2007 год исследования, общая численность населения ЕС увеличилась в прошлом году на 2,39 миллиона человек (0,48% к показателю 2006 года), достигнув 497,5 миллиона.

При этом 80% прироста населения были обеспечены за счет иммигрантов из третьих стран.

По данным Евростата, в 2007 году на одну тысячу "коренных" европейцев родилось в среднем 10,6 детей, что составляет суммарный прирост в 5,3 миллиона зарегистрированных новорожденных (0,8%).

Между тем общая численность иммигрантов увеличилась в минувшем году в среднем по ЕС на 1,9 миллиона человек (16,4%).

По оценкам европейских демографов, если в ближайшие несколько лет показатели рождаемости в ЕС продолжат снижаться, эта региональная организация столкнется с проблемой естественного прироста населения.

РИА Новости