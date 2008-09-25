В Украине ограничат продажу пива

С целью усиления безопасности дорожного движения, улучшения физического и психического здоровья граждан, а также приближения норм законодательства к европейским стандартам в связи с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу народные депутаты Украины предлагают ограничить продажу и потребление в Украине пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Об этом свидетельствует проект закона "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий"

В частности, кроме алкогольных и табачных изделий, предлагается запретить продажу также и пива и слабоалкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет, а также лицами, не достигшими указанного возраста.

Кроме того, законопроект устанавливает места, в которых предлагается запретить продажу пива и слабоалкогольных напитков. В частности, вдоль автомобильных дорог; в местах стоянок и парковки автотранспорта; с лотков и других не предназначенных для этого местах торговли.

Авторы документа настаивают на том, чтобы продавцы пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков или табачных изделий получили право требовать у покупателя документ, который удостоверяет его возраст, если у продавца возникли сомнения относительно достижения покупателем 18-летнего возраста.

"Главред"