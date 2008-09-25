ВР усовершенствовала закон о предупреждении насилия в семье

Верховная Рада Украины усовершенствовала законодательство относительно предупреждения насилия в семье.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно совершенствования законодательства Украины по противодействию насилию в семье)” проголосовал 331 народный депутат из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере наказания и предупреждения насилия путем различных форм работы с проявлениями насилия. Законом предусматривается внедрить новые виды административных штрафов. Закон устанавливает обязанность по прохождению медицинского лечения от алкоголизма для лиц, которые совершают насилие в семье. Также предусматривается создание приютов для жертв этого насилия и проведения профилактической работы с целью создания благоприятного климата в семье.

По закону срок прохождения курса лечения от алкоголизма или наркомании устанавливается комиссией врачей-психиатров (наркологов) и не может превышать шести месяцев. Кроме того, предусмотрено, что приюты для жертв насилия в семье создаются местными государственными администрациями по представлению специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам предупреждения насилия в семье в соответствии с социальными потребностями региона. Приюты для жертв насилия в семье могут также создаваться органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, благотворительными фондами, общественными организациями и отдельными гражданами по согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам предупреждения насилия в семье и регистрируются в порядке, определенном законом.