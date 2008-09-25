Еврокомиссия предоставила Зимбабве 10 млн. евро гуманитарной помощи
12:19, 25 сентября 2008Страна
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В первую очередь на медицину
Еврокомиссия предоставила 10 млн. евро гуманитарной помощи Зимбабве.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.
Помощь будет направлена, прежде всего, наименее защищенным слоям населения, страдающим от вынужденного перемещения, эпидемий и насилия. Деньги будут расходоваться, в первую очередь, на обеспечение пострадавших водой, санитарно-гигиеническими средствами и медицинской помощью.
В целом, с 2005 года Еврокомиссия выделила уже 82 млн. евро на предоставление гуманитарной помощи Зимбабве.
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