Еврокомиссия предоставила Зимбабве 10 млн. евро гуманитарной помощи

Еврокомиссия предоставила 10 млн. евро гуманитарной помощи Зимбабве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Помощь будет направлена, прежде всего, наименее защищенным слоям населения, страдающим от вынужденного перемещения, эпидемий и насилия. Деньги будут расходоваться, в первую очередь, на обеспечение пострадавших водой, санитарно-гигиеническими средствами и медицинской помощью.

В целом, с 2005 года Еврокомиссия выделила уже 82 млн. евро на предоставление гуманитарной помощи Зимбабве.