Антидепрессанты, снижают способность к зачатию

Американские ученые из нью-йоркского медицинского колледжа при Корнелльском университете провели исследование и выяснили, что у мужчин, принимающих антидепрессанты, снижается способность к зачатию детей.

В ходе исследования специалисты сравнивали семенную жидкость 35 здоровых мужчин, которые вначале не принимали никаких препаратов для лечения депрессии и тревожных расстройств, а потом прошедших курс лечения антидепрессантами.

У мужчин, принимающих антидепрессанты, снижается способность к зачатию детей

В результате при анализе образцов спермы с помощью микроскопа, оказалось, что их подвижность до и после лечения антидепрессантами оставалась практически одинаковой. Но на уровне ДНК анализ показал совершенно другой результат: если мужчина принимал антидепрессанты в течение месяца, то в его сперме увеличивалось количество клеток с поврежденной структурой ДНК (30%).

При этом, ученые отмечают, что определенное количество поврежденных клеток существует в сперме любого здорового мужчины, но их уровень составляет примерно 13,8%.

На данный момент ученые не могут точно сказать, насколько сильно прием препаратов для лечения депрессии снижает способность к зачатию, однако наблюдения показывают, шансы зачать ребенка значительно ниже у тех мужчин, у которых в семенной жидкости находится больше клеток с поврежденной структурой ДНК.

BBCrussian.com