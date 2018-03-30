Медицинская мафия в Украине - бессмертна?

Перманентные скандалы, которые уже четвертый месяц длятся вокруг Министерства здравоохранения, для рядового украинца непонятны и бессмыслинны. Парадокс заключается в том, что бедная и обдертая украинская медицинская отрасль одновременно является бизнесом сверхдохода, который уступает лишь рынку энергоносителей.

Схемы теневого бизнеса в медицине - надежны, отработаны годами, и, независимо от фамилии руководителя министерства, работали бесперебойно. А проблемы начались в этом году, при министре Василии Князевича, который решил инвентаризовать чужой теневой бизнес.

Напомним, Князевич был креатурой Президента Ющенко. Не минуло и трех месяцев после его назначения, как против него началась масштабная информационная кампания.

Главное обвинение сводится к внеплановой вакцинации от кори и краснухи, во время которой умер школьник в Краматорске. Показательно, что Генпрокуратура фактически засекретила (даже от профильного министерства!) результаты исследований, на основании которых можно говорить о причинах смерти ребенка. А решения о вакцинальной кампании были приняты задолго до Князевича именно теми людьми, которые сейчас обвиняют министра. Не абсурд ли?

Князевич считает, что вся потасовка объясняется, во-первых, борьбой за места в правительстве, во-вторых, его приближенностью к президентской семье. Но в определенных кругах над министром посмеиваются, считая детской наивностью его объяснения.

И в самом деле, проблемы у Князевича начались с тех пор, как он ознакомился в результатами инвентаризации отрасли и объявил о намерениях разрушить былую систему теневого медицинского бизнеса. Вся непубличная до последнего времени информация стала достоянием общественности, обсуждалась на коллегиях и собраниях, предоставлялась журналистам.

Председатель парламентского подкомитета по вопросам планирования бюджетных программ и контроля за использованием бюджетных средств в здравоохранении Валерий Коновалюк утверждает, что на протяжении 2005-2007 годов представители Минздрава и Академии медицинских наук Украины организовали «несколько стойких финансовых группировок, которые создали систему получения сверхдоходов во время проведения тендеров на приобретение медицинской продукции». Рычаги, с помощью которых можно было воплощать в жизнь нужные схемы, тоже были изобретены.

Например, на стадии подготовки тендера в технико-экономическое обоснование вносились требования под конкретное лекарственное средство или оборудование, которое в дальнейшем суживало круг участников тендера, а то и вообще предоставляло преимущества лишь одному из них. Часто закупка и дележ лекарств и оборудования проводилось по завышенным ценам и без соответствующих заказов из регионов.

Чаще всего представителей профильного министерства обвиняют в том, что из-за отсутствия стандартов лечения отдельные его работники по своему усмотрению определяли ассортимент лекарственных средств в интересах конкретных фармацевтических фирм. Понятно, что такие услуги чиновников щедро стимулировались фирмами.

По утверждению господина Коновалюка, в сфере закупок лекарственных средств по программам «СПИД», «Туберкулез», «Онкология» и др. сегодня выделяют две финансовые группы, которые фактически контролируют 90% государственных закупок медицинских препаратов. Кстати, объем государственного финансирования по этим программам в 2007 году составлял свыше 500 млн.грн.

В состав первой финансовой группы входят компании ЗАО «Ганза», ООО «Сумская аптечная компания», ООО «Л-контракт», ООО «Фармацевтические препараты регионов». Эти структуры имели общий план действий и четко координировали свою деятельность во время проведения тендерных закупок.

Подобная ситуация наблюдалась и с закупкой медицинской техники и изделий медицинского назначения. 90% государственных средств, предусмотренных на финансирование соответствующих целевых программ, контролировались группой компаний: «Укрспецмед», ООО «Укрмед», ООО «Киевспецресурс» и др.

Подобные схемы закупки препаратов позволяли получать существенные прибыли, не отвечая за результаты лечения. Например, в прошлом году на централизованную закупку препаратов по борьбе с туберкулезом было потрачено 99 млн.грн. Однако, проверка засвидетельствовала, что в Министерстве здравоохранения никто не контролировал соответствие цены и качества! По утверждению контролирующих органов, временами разница в стоимости закупленных препаратов в 20 раз превышала стоимость аналогичных препаратов в соседней Молдове или Румынии.

А отсутствие единого подхода относительно количества больных и отсутствие координации мероприятий по преодолению эпидемии туберкулеза приводил к возникновению значительных остатков лекарственных средств.

Здесь следует вспомнить и такое ноу-хау дельцов, как приобретение препаратов с критически-предельным сроком потребления или некомплектных поставок. Как известно, результативность лечения часто зависит от комплексности употребления нескольких препаратов одновременно. Нарушение такой схемы приводит лишь к увеличению объемов продажи лекарств, ведь нужный эффект от употребления одного препарата больным не достигается.

Довольно странные дела происходят в сфере закупки и использования медицинского оборудования. Еще в феврале в 2008 г. на расширенной коллегии было поинформировано, что, согласно с проведенной новым составом министерства инвентаризацией, обнаружено медицинского оборудования, которое не используется, на сумму свыше 130 млн. грн.. Наибольшее возмущение министра тогда вызывало разбросанное по подвалам оборудование стоимостью в десятки миллионов грн. И это тогда, когда 80% оборудования в украинских больницах морально и физически устарело.

На протяжении 2003-2007 государством были предусмотрены значительные финансовые ассигнования на медицину. В прошлом году - 639 млн.грн. Как они были потрачены - догадаться не сложно, ведь до настоящего времени в государстве отсутствует общая система учета и контроля за эффективным использованием дорогой медицинской техники.

Все упомянутые нарушения - лишь верхушка «наследства», которое получил Василий Князевич. А еще есть фармацевтический рынок, сфера регистрации и контроля качества медицинской помощи, вопроса ценообразования на лекарства и многое другое. Каждое слово в этом перечне - это название отдельного бизнеса. Действительно, только искренняя наивность может объяснить намерение министра сломать эту систему. Осведомленные люди говорят, что Князевича обходят десятой дорогой не только коллеги-правительственные чиновники. Уже якобы и Виктор Балога не очень радушно общается с министром-чудаком. Боятся медицинской мафии?

Оксана Билокур

financist.org.ua