Василишина оставили на должности заместителя министра Минздрава

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда столицы, соответствующую резолютивную часть постановления огласила сегодня коллегия судей.

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"Апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Василишина Р.И., – удовлетворить; постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 14 июля 2016 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева и отстранен от должности заместитель министра здравоохранения Украины - руководитель аппарата Василишина Р.И. в пределах срока, который не может составлять более 2-х месяцев и превышать срок предварительного расследования – до 8 сентября 2016 года, – отменить», - говорится в документе.

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Также суд новым постановлением отказался удовлетворить ходатайство столичной прокуратуры об отстранении Василишина.

Полный текст постановления будет оглашен 26 августа 2016 года в 10.20.

Как сообщал УНИАН, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. Во время обыска у них было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.

В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2,856 млн грн. 11 июля УНИАН в Управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщили, что за него внесли залог.